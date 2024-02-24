В ШОС заявили, что планирование наблюдательной миссии на выборах в РФ продолжается

Замгенерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что не осведомлен насчет конкретной программы

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Планирование миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на выборах президента РФ продолжается, вопрос о работе миссии в новых регионах России пока не решен. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента Российской Федерации на стадии формирования, и конкретные программу, план ее работы я пока не знаю", - ответил он на пресс-конференции в Минске на вопрос о планах работы наблюдателей организации на новых территориях России.

В Белоруссии Ермекбаев находится в качестве руководителя делегации наблюдателей от ШОС на парламентских выборах.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.