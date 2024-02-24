Египет опроверг сообщения о нарушении его воздушного пространства самолетами Израиля

В силовых структурах страны назвали эту информацию "ложной и необоснованной"

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Египта опровергли информацию о том, что израильские военные самолеты якобы вторглись в воздушное пространства республики. Об этом сообщил представитель служб безопасности Египта.

"Сообщения отдельных средств массовой информации о нарушении египетского воздушного пространства военными самолетами Израиля не соответствует действительности", - указал представитель египетских силовых структур, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он назвал эту информацию "ложной и необоснованной".