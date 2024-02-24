Эксперт: Европе необходима стратегическая автономия, чтобы не стать жертвой США

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци отметил, что Европа оказалась беспомощной перед грабежом и еще больше погрузилась в энергетический и геополитический кризисы

ШАНХАЙ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Погрузившаяся в кризис Европа должна добиться стратегической автономии и выйти из-под влияния США. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Я считаю, что для любой отдельно взятой страны чрезвычайно важно добиться стратегической автономии. То же самое верно и для Европы. Она несколько раз заявляла о намерении добиться стратегической автономии, но в условиях огромных изменений в геополитической ситуации она была припаяна к колеснице США, оказалась беспомощной перед грабежом и еще больше погрузилась в энергетический кризис, геополитический кризис, а также кризис экономической рецессии. Если национальная стратегия не может быть автономной, то это означает, что ее водят за нос внешние силы. В стратегических соображениях стран-гегемонов "братья", "друзья" и "партнеры" - все они просто жертвы", - сказал эксперт, говоря о ситуации в сфере безопасности в Европе после двух лет СВО на Украине.

Как отметил Сунь Ци, США в последние годы были вовлечены практически в каждый конфликт. "Поддержание гегемонии и извлечение выгод путем провоцирования противоречий, создание конфликтов и ведение войн можно назвать основной логикой внутренней политики и дипломатии США. Конечно, Украина и украинский народ являются не более чем расходным материалом для США в достижении своих эгоистичных целей", - отметил он.