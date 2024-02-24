Вагенкнехт считает, что передача Киеву ракет Taurus перенесет боевые действия в Германию

По словам политика, на Украине нужно предпринимать дипломатические усилия, так как поставки оружия проблемы не решат

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула Левую партию и создала собственную, выступила против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. С таким заявлением она выступила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Тот, кто хочет при помощи германского оружия перенести войну в Россию, тот переносит ее в Германию", - сказала Вагенкнехт. Она считает, что сейчас нужно искать пути в направлении деэскалации. "Несмотря на поставки оружия, позиция Украины становилась только хуже", - отметила она.

Она напомнила о недавних заявлениях представителя Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера, который считает, что у Киева был бы шанс атаковать такими ракетами объекты на территории России. "Я считаю это чистым сумасшествием. Если мы перенесем войну немецкими вооружениями в Россию, то мы перенесем войну в Германию", - сказала Вагенкнехт.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет намного больше - до 500 км.

О дипломатии

Вагенкнехт также считает, что на Украине нужно предпринимать дипломатические усилия, так как поставки оружия проблемы не решат.

"Первый шаг - согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта. Если этого не сделать, то ситуация, скорее всего, станет еще менее выгодной для Украины. Затем необходимо провести переговоры о том, что произойдет на территориях, занятых в настоящее время Россией", - сказала она.

"Если один говорит, что хочет вести переговоры, то почему мы не пытаемся тоже так поступать", - прокомментировала политик готовность России к дипломатическому урегулированию. Она напомнила, что на Украине есть указ, запрещающий переговоры с властями РФ, и что в России таких указов не издавалось. Одновременно с этим политик осудила решение России два года назад начать военную операцию.

В более долгосрочной перспективе, по ее словам, можно было бы решить вопрос о принадлежности территорий, "как было в Сааре после Второй мировой войны", отметила Вагенкнехт. Она имела в виду референдум в германской федеральной земле Саар в 1954 году, в рамках которого более 96% высказались против независимости - это подразумевало, что субъект оставался в составе ФРГ.

Также Вагенкнехт сказала, что если на Украине находились бы ракеты НАТО, то это стало бы явным нарушением интересов безопасности России. "США не приняли бы такого положения дел в Мексике или на Кубе", - считает она.