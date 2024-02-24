Эксперт считает, что расширение НАТО не обеспечит безопасность Европы

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци полагает,что жесткая позиция РФ позволит отрезвить США и Запад

ШАНХАЙ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Расширение НАТО не может обеспечить безопасность Европы, необходимо продвижение мирных переговоров. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, комментируя продолжающийся уже два года конфликт на Украине.

"Полагаю, что жесткая позиция России позволит отрезвить США и Запад. Сейчас трудно добиться расширения НАТО на Восток, и это не позволит обеспечить подлинную безопасность Европы. Украина, которая вся в синяках и ссадинах, пострадала от последствий глупых фантазий. Это еще раз доказывает, что внешние силы только подрывают региональную ситуацию, закладывая бомбы замедленного действия", - считает эксперт.

По его мнению, сейчас неизвестно, когда закончится конфликт на Украине, однако самым важным является необходимость продвижения мирных переговоров. Впрочем, считает Сунь Ци, этому процессу препятствуют США, которые получают от этого конфликта выгоду.

"Военные структуры США, военно-промышленные компании, Конгресс и научно-исследовательские институты национальной обороны уже давно объединены общими интересами. На самом деле, это не только торговля оружием, но и энергетика, продовольствие и фондовый рынок - это все те направления, где США воспользовались бедствием войны, чтобы получить выгоду. С геостратегической точки зрения США использовали эту шахматную партию, чтобы одурачить Украину, спровоцировать Россию, опустошить Европу и расширить НАТО. Это действительно хитроумно - одним выстрелом выпустить больше стрел и убить больше зайцев", - указал эксперт, добавив, что в таких условиях США не могут быть конструктивной силой для деэскалации конфликта.