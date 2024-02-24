В Белоруссии заявили, что международное наблюдение за выборами в ВНС не предусмотрено

На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Международные наблюдатели не будут наблюдать за выборами членов верхней палаты белорусского парламента и делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Законодательством не предусмотрено [международное наблюдение за формированием ВНС], как не предусмотрено международное наблюдение за выборами членов Совета Республики [Национального собрания Белоруссии], которых будем выбирать уже 4 апреля", - сказал он на встрече с международными наблюдателями на парламентских и местных выборах.

Ранее Карпенко сообщал, что ЦИК определит дату выборов делегатов ВНС после проведения единого дня голосования 25 февраля, когда сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.

Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.