Глава МИД Латвии считает, что странам НАТО следует вернуться к практике военного призыва

Кришьянис Кариньш отметил, что правительство ставит себе целью обеспечить стране достаточное количество хорошо "подготовленных и оснащенных резервистов", которые усилят и "дополняет профессиональную армию", но не станут ее заменой

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Странам НАТО, не осуществляющим сейчас призыв граждан в свои вооруженные силы, следует взять пример с Латвии, вернувшейся к практике обязательной армейской службы. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш.

"Мы считаем, что для нас это было очень хорошей идеей. Думаю, что другие страны НАТО также могли бы рассмотреть эту возможность", - сказал министр. "Полагаю, если бы на такой шаг пошла любая европейская страна, это изменило бы ситуацию, а чем больше страна, тем больше был бы и эффект", - добавил он.

Кариньш уточнил, что латвийские власти ставят себе целью обеспечить стране достаточное количество хорошо "подготовленных и оснащенных резервистов", которые усилят и "дополняет профессиональную армию", но не станут ее заменой.

Комментируя слова главы дипломатии Латвии, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил Sky News, что британское правительство пока не рассматривает такую возможность.

"Все понимают, что в военное время, как это было во время Первой и Второй мировых войн, странам необходимо по-другому решать вопрос [пополнения вооруженных сил]. Сейчас мы не находимся в подобном положении, и у нас нет абсолютно никаких планов идти на такой шаг. Это сейчас не на повестке дня", - заявил глава оборонного ведомства, подчеркнув, что Лондон делает ставку на подготовку профессиональных военных "в соответствии с наивысшими стандартами".