Венгрия сделала свое заявление о конфликте на Украине, отличное от заявления Брюсселя

Будапешт призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров

БУДАПЕШТ, 24 февраля. /ТАСС/. Венгрия призывает участников вооруженного конфликта на Украине к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Об этом говорится в заявлении венгерского правительства, размещенном на его сайте в связи со второй годовщиной начала Россией специальной военной операции.

"Венгрия твердо придерживается мнения, что этот конфликт не имеет военного решения. Война не должна продлеваться или обостряться, она должна быть прекращена. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает воюющие стороны действовать соответствующим образом", - заявило правительство страны.

Ранее на этой неделе дипломатические источники в Брюсселе сообщили журналистам, что Венгрия отказалась поддержать совместное заявление Евросоюза по поводу второй годовщины российской операции на Украине. Будапешт не согласился с некоторыми положениями этого документа, который должен был быть принят на основе консенсуса, и он был заблокирован.

Вместо него было распространено заявление председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Роберты Метсолы. Они, в частности, пообещали, что ЕС продолжит удовлетворять "насущные военные и оборонные потребности Украины, включая поставки крайне необходимых боеприпасов и ракет".

В отличие от руководства Евросоюза правительство Венгрии не сказало ни слова о поставках вооружений, а подчеркнуло необходимость достижения мира. В то же время оно осудило действия России и подтвердило, что поддерживает суверенитет Украины. Венгерские власти заверили также, что продолжат оказывать Украине экономическое и гуманитарное содействие, в том числе помощь беженцам, раненым и инвалидам войны.