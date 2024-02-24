В Австрийской партии свободы заявили, что давление ЕС на РФ за счет санкций провалилось

Глава партии Герберт Кикль отметил, что "санкции нанесли серьезный экономический ущерб Австрии и привели к рекордной инфляции для населения страны"

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что стратегия Брюсселя по оказанию давления на Москву при помощи 13 пакетов санкций провалилась.

"Стратегия поставить Россию на колени с помощью 13 пакетов санкций провалилась. Вместо этого санкции нанесли серьезный экономический ущерб Австрии и привели к рекордной инфляции для населения страны. Коррекции курса от австрийского правительства ждать не приходится. Канцлер [Карл] Нехаммер больше заинтересован в похлопывании по спине в Брюсселе, чем в нейтралитете Австрии. Тот факт, что последние опросы показывают, что все больше людей отворачиваются от политики ЕС в отношении Украины, похоже, беспокоит Нехаммера так же мало, как и то, что налоговые деньги нейтральной Австрии используются для покупки оружия для Украины через так называемый фонд мира ЕС", - приводит слова Кикля пресс-служба партии.

Австрийские власти не осуществляют поставок вооружений Украине из-за нейтрального статуса страны. Вместе с тем представители руководства республики неоднократно говорили о том, что "политически Вена не может быть нейтральной" в украинском конфликте и занимает сторону Киева.

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны, за нее готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.