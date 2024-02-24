Глава Еврокомиссии в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и средства ПВО

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо прибыли в Киев с визитом солидарности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз продолжит предоставлять Украине финансовую поддержку, а также поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины", - сказала она на брифинге в Киеве, трансляция которого велась на украинском телеканале "Рада".

Ранее премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции.

Власти Украины неоднократно обвиняли страны НАТО в недостаточности поставок вооружения, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Лидеры Евросоюза обещали в прошлом феврале поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель и фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок.