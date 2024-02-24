Генсек СНГ назвал ложью утверждения Запада о фальсификациях на досрочном голосовании

Сергей Лебедев отметил, что выборы депутатов в Белоруссии проходят спокойно и организовано, а наблюдатели сообщают позитивные впечатления

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Утверждения о том, что проведение досрочного голосования в странах СНГ способствует фальсификации выборов, являются ложью. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Белоруссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На Западе нас нередко критикуют пространство СНГ, не только белорусов, но и других, почему мы практикуем досрочное голосование. Вот сейчас в Белоруссии, и на предстоящих президентских выборах в России также предполагается досрочное голосование. Якобы досрочное голосование может быть использовано для фальсификации выборов. Это ложь. И, на мой взгляд, это такой лицемерный двойной подход. Давайте посмотрим на США, там за месяц идет досрочное голосование", - сказал он журналистам после встречи с представителями миссии наблюдателей за выборами в Белоруссии от ШОС.

При этом на Западе, продолжил Лебедев, ни слова не говорят и не критикуют избирательную систему США, "якобы она должна служить чуть ли не образцом для подражания". "Эти западные наблюдатели, проповедники демократии никакого морального права не имеют навязывать нам свои правила, выдавать какие-то рекомендации по организации выборов", - подчеркнул он.

Генсек отметил, что выборы депутатов в Белоруссии проходят спокойно и организовано, а наблюдатели сообщают позитивные впечатления. "Каких-то нарушений избирательного кодекса Республики Беларусь мы не выявили. Мы считаем, что право граждан Белоруссии на свободное волеизъявление обеспечено. Мы очень надеемся, что выборы завершатся спокойно", - добавил он, отметив высокую явку на досрочном голосовании.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования (25 февраля) на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.

На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовало 35,77 % избирателей, превысив аналогичный показатель на досрочном голосовании на выборах в парламент 2016 году (31,29%). Предусмотренное белорусским законодательством досрочное волеизъявление подвергают критике оппоненты власти, которые видят в этом возможности для фальсификаций. Международные наблюдатели в лице ОБСЕ ранее рекомендовали белорусским властям пересмотреть практику досрочного голосования. Миссию ОБСЕ Минск решил не приглашать из-за ее необъективности и предвзятости, а также из-за санкций Запада в отношении членов ЦИК и депутатов парламента Белоруссии.