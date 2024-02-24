Глава МИД Франции заменит Макрона на саммите "семерки" по Украине

По информации ANSA, французский президент "весь день занят на международном сельскохозяйственном салоне" в Париже на фоне многонедельных протестов аграриев

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет принимать участие в саммите Группы семи, который пройдет в субботу в режиме ВКС из Киева по инициативе председательствующей в неформальном объединении Италии. Как сообщает агентство ANSA, главу государства заменит министр иностранных дел Стефан Сежурне.

Как агентству указали в Елисейском дворце, Макрон "весь день занят на международном сельскохозяйственном салоне" в Париже на фоне многонедельных протестов аграриев.

Премьер-министр Италии вместе с еще одним членом "семерки" - канадским коллегой Джастином Трюдо рано утром прибыла в Киев. Как ТАСС сообщили в пресс-службе главы итальянского правительства, видеоконференция с остальными участниками "семерки" будет запущена из Софийского собора ближе к вечеру (19 часов по мск) и продлится полтора часа. Перед "семеркой" выступит президент Украины Владимир Зеленский. В дискуссии примет участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также находящаяся в украинской столице.