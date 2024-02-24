"Хезболлах" сообщила об атаке ракетами Burkan военных позиций на севере Израиля

В движении отметили, что "в результате прямого попадания в рядах противника имеются потери"

БЕЙРУТ, 24 февраля. /ТАСС/. Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в пограничном районе Теллет-Кубра. Об этом сообщается в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

"Наши бойцы применили ракеты большого калибра Burkan для поражения командно-наблюдательного пункта на высотах Теллет-Кубра и вывели из строя установленное там техническое оборудование, - говорится в сообщении. - В результате прямого попадания в рядах противника имеются потери".

Ранее телеканал Al Mayadeen передал, что еще две ракеты, выпущенные с юга Ливана, разорвались рядом с поселением Адамит в Западной Галилее. О последствиях этой атаки сведений не приводится.

Израильские ВВС в первой половине дня дважды наносили удары по ливанской территории. Их целями были форпосты "Хезболлах" в Бейт-Лифе, Блиде, Рамии, Тейр-Харфе и Эль-Кузухе, откуда производится запуск ракет в сторону северных районов Израиля.

Артиллерия вела обстрел западного сектора ливанского юга, по расположенным там поселкам было выпущено 70 снарядов. Местные власти сообщили о разрушениях нескольких домов, сведений о пострадавших нет.