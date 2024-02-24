Число кандидатов в депутаты парламента Белоруссии сократилось до 263

Как сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко, 76,6% из них являются членами политических партий

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Число кандидатов в депутаты белорусского парламента сократилось на два и составляет 263 человека. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"На сегодняшний момент два зарегистрированных кандидата сняли свои кандидатуры, таким образом в выборах участвуют 263 кандидата в депутаты Палаты представителей", - сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что 76,6% зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента являются членами политических партий.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования (25 февраля) на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.