Поляки на сутки приостановили блокировку одного из КПП на границе с Украиной

Речь идет о пункте пропуска "Зосин-Устилуг"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польские протестующие временно приостановили блокировку пункта пропуска "Зосин-Устилуг" на границе с Украиной. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"С 03:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) 24 февраля польские протестующие временно прекратили блокировку пункта пропуска "Зосин-Устилуг". <...> В течение 24 февраля пропуск товаров и автомобилей на указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке въезда и выезда", - говорится на странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что протестующие продолжают ограничивать передвижение грузовых автомобилей возле остальных пунктов пропуска на украинско-польской границе.