Макрон в ближайшие недели встретится с профсоюзами фермеров для разрешения кризиса

Они требуют дополнительных мер поддержки

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в ближайшие три недели провести встречи с представителями объединений фермеров, которые требуют дополнительных мер поддержки. Такое заявление французский лидер сделал в ходе встречи с представителями фермеров в первый день Международного сельскохозяйственного салона, который открылся в пригороде Парижа.

"В течение трех недель я проведу встречи со всеми профсоюзами, ассоциациями фермеров, а также торговыми сетями, чтобы определить план всеобъемлющей поддержки сельского хозяйства", - сказал Макрон в ходе встречи. Она транслировалась в прямом эфире телеканала BFMTV.

Французский лидер отметил, что фермеры переживают кризис не только доходов, но и доверия. Президент Франции напомнил, что в целях помощи фермерам власти приняли уже несколько десятков мер. 26 февраля глава государства проведет встречу со своей администрацией, чтобы обсудить эффективность первых шагов по оказанию помощи аграриям, предложенных властями.

Закон о сельском хозяйстве

Макрон также отметил, что подготовка законопроекта о сельском хозяйстве находится в завершающей стадии и документ может быть представлен на заседании правительства 20 марта. Как указал президент, закон должен закрепить ведущую роль, которое сельское хозяйство играет в жизни Франции.

Ранее группа радикальных фермеров ворвалась на территорию сельскохозяйственного салона и устроила потасовку с охранниками. На место прибыли наряды полиции в защитной экипировке. Как передает корреспондент ТАСС с места события, как минимум один из участников беспорядков задержан. В ходе потасовок пострадали стенды участников выставки.

Протест аграриев

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.