На выборах в Белоруссии присутствуют наблюдатели из Армении

ЦИК Белоруссии аккредитовал 294 международных наблюдателя

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Представители Армении участвуют в наблюдении за парламентскими выборами в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.

"Есть", - ответил он на соответствующий вопрос.

ЦИК Белоруссии к настоящему времени аккредитовал 294 международных наблюдателя, в том числе от всех стран СНГ за исключением Молдавии и Украины, а также от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Были аккредитованы и наблюдатели от центральных избирательных органов ряда стран, в том числе Армении и России.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования (25 февраля) на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.