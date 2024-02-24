Румыния намерена расширить и модернизировать военные полигоны

Как отметили в Минобороны, это, в частности, "позволит повысить уровень подготовки, тренировки и сертификации военных структур"

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Штаб обороны (Генштаб) Вооруженных сил Румынии рассматривает возможности постепенной модернизации до 2040 года некоторых полигонов, находящихся в ведении Минобороны. Это подчеркивается в материале, подготовленном румынским военным ведомством для агентства Agerpres.

"Расширение и модернизация полигонов Минобороны в последующий период позволит повысить уровень подготовки, тренировки и сертификации военных структур, а также проводить реальные стрельбы с новой техникой, которая поступила на вооружение или которую предстоит приобрести в соответствии с программами оснащения", - указывается в сообщении.

В материале отмечается, что до сих пор были выявлены возможности расширения трех полигонов: в Чинку, Бабадаге и Смырдане.

"Сейчас в Румынии дислоцированы примерно 5 тыс. союзных военных из Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Северной Македонии, США и Франции <...>, - указывает Минобороны. - Текущее количество и перспективы увеличения личного состава союзных стран, дислоцированного в Румынии, повышенная частота мероприятий по подготовке и обучению сил румынской армии, запланированных на ближайшие годы <...> вместе с силами союзных и партнерских государств, а также поступление на вооружение новых категорий военной техники и оборудования привели к необходимости значительного развития инфраструктуры для обучения и подготовки".

В документе также отмечается, что были увеличены силы и средства на боевом дежурстве для защиты населения в уездах Брэила, Галац, Констанца и Тулча, находящихся ближе всего к зоне боевых действий. Оборудование, предназначенное для воздушного и электронного наблюдения, в речном районе Килийского рукава Дуная, а также в районах Сулина и Сфынту-Георге было дополнено специальными датчиками. В документе определены районы риска, прилегающие к зоне конфликта, обустроены места защиты населения. В морских и речных районах приняты, в частности, меры по обеспечению морских коммуникаций для обнаружения морских мин из Черного моря.

С учетом текущей ситуации в сфере безопасности Минобороны не исключает, "что подобные события могут произойти на национальной территории".