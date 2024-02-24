Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины

Король Великобритании отметил, что он "всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. Об этом говорится в заявлении монарха, распространенном Букингемским дворцом в связи со второй годовщиной начала конфликта.

"Меня по-прежнему крайне воодушевляет тот факт, что Соединенное Королевство и наши союзники находятся на переднем крае международных усилий, направленных на оказание поддержки Украине в час нужды и великих страданий. Я всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее, думаю о них и вспоминаю в своих молитвах", - отметил король.