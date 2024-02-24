Министр обороны Ирана осудил удары США и Британии по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как отметил Реза Аштияни, акции хуситов "направлены на поддержку угнетенной могучей палестинской нации"

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни осудил удары США и Великобритании по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) и назвал эти действия агрессией.

"Действия США и Британии против Йемена являются явной агрессией и решительно осуждаются", - приводит его слова телеканал SNN. Аштияни добавил, что акции хуситов "направлены на поддержку угнетенной могучей палестинской нации", а решения об атаках на суда в Красном море и силы западной коалиции "Ансар Аллах" принимает самостоятельно.

23 февраля телеканал Al-Masirah сообщил, что вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".