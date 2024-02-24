Глава ЦИК Белоруссии заявил о глубоком кризисе в БДИПЧ ОБСЕ

Игорь Карпенко отметил, что республика давно предлагала разработать определенные международные стандарты по наблюдению за выборами

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пребывает в глубоком кризисе. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

"В первую очередь надо этой организации задуматься над тем, что там происходит, мне кажется, эта организация находится в глубоком кризисе. И этот кризис разрешится только в рамках самой организации - нужно садиться, нужно обсуждать, надо принимать соответствующие решения на тех уровнях, на которых надо. А не доверять все каким-то клеркам-экспертам, которые под каждые выборы в отдельную страну пишут методичку очередную", - сказал он журналистам.

Карпенко отметил, что Минску не нужна "игра в одни ворота", Белоруссия давно предлагала разработать определенные международные стандарты по наблюдению за выборами.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отмечал, что Минск и Москва едины во мнении о том, что ОБСЕ находится в кризисе, который формировался на протяжении многих лет.

В начале января Минск уведомил БДИПЧ ОБСЕ о том, что воздержится от приглашения миссии ОБСЕ на парламентские выборы. Среди причин такого решения называлась ситуация, сложившаяся в системе электорального мониторинга организации в "определенные географические, функциональные перекосы", выражающиеся в отсутствии согласованных всеми странами-членами единых норм наблюдения и в доминировании представителей западных стран в наблюдательных миссиях, а также введенные Западом санкции в отношении членов ЦИК Белоруссии и депутатов.