Глава МИД Швейцарии заявил о десятке мирных планов по Украине

Несколько из них являются секретными, отметил Иньяцио Кассис

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 мирных планов по Украине существуют в мировом сообществе в настоящее время, большая их часть известна общественности, однако несколько планов являются секретными. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Всего существуют с десяток мирных планов <...>. Очевидно, что мы говорим о плане из 10 пунктов президента [Украины Владимира] Зеленского, и есть шесть или семь планов публичных, и есть также секретные планы", - сказал он журналистам на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам Кассиса, на швейцарской конференции необходимо рассмотреть как можно большее число предложений. "Идей много. Есть государства, у которых есть некоторые идеи, и эта конференция должна позволить проанализировать их, найти общий знаменатель и, отталкиваясь от него, двигаться шаг за шагом", - указал глава швейцарского внешнеполитического ведомства.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.