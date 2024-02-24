В Дакаре состоялась демонстрация с требованием проведения выборов

Как сообщил портал Seneweb, акцию протеста проводили по призыву оппозиционной коалиции "Движение активных сил Сенегала F24"

ПРЕТОРИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Крупная демонстрация с требованием проведения президентских выборов до 2 апреля прошла в Дакаре. Прямую трансляцию с места событий вел новостной портал Seneweb.

Акция протеста проводилась по призыву оппозиционной коалиции "Движение активных сил Сенегала F24", отмечает он. Наряду с требованием скорейшего проведения выборов, ее участники настаивали на освобождении из тюрьмы лидера оппозиции Усмана Сонко. Полиция не применяла силу. Однако, как передало Agence France-Presse, силовики не позволили двум молодым людям поднять и держать над толпой российский флаг.

Между тем администрация президента Сенегала объявила, что общенациональный диалог по определению даты президентских выборов начнется 26 февраля и займет два дня. Часть оппозиции уже сообщила о своем отказе участвовать в нем.

3 февраля в телеобращении к нации президент Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На своем заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Одновременно КС указал, что полномочия Саля, которые истекают 2 апреля, не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. Оппозиция требует проведения выборов до 2 апреля.