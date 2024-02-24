Президент Болгарии призвал к диалогу в решении украинского конфликта

Он по своим последствиям уже давно перешел границы региона, добавил Румен Радев

СОФИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев в очередной раз призвал к прекращению боевых действий на Украине и к началу переговоров, подчеркнув, что конфликт по своим последствиям уже давно перешел границы региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, Радев указал, что "поиск военного решения не дает результата, а боевые действия лишь ведут к тысячам жертв и разрушениям".

"К сожалению, два года спустя мы видим, что эта война не только не прекращается, она разрастается и уже стала угрозой для глобального мира и безопасности. Война давно перешла границы региона по разрухе, бедности и другим кризисам. Европейские государства должны работать по поиску автономного, европейского решения по поиску диалога и механизмов, которые немедленно прекратят военные действия, а стороны сядут за стол переговоров", - сказал болгарский президент.

С видеообращением выступил и премьер-министр Николай Денков, подчеркнув свою приверженность "к реализации формулы мира президента Зеленского", заверив, что "Болгария остается солидарна с Украиной в ее битве за справедливый мир, за Украину и все демократические народы".