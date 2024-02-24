В Иране заявили, что конфликт в Газе показал истинное лицо либеральной демократии

Руководитель и духовный лидер республики Али Хаменеи указал на равнодушие западных стран к сложной гуманитарной ситуации в анклаве

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Конфликт в секторе Газа продемонстрировал настоящее лицо либеральной демократии. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, указав на равнодушие западных стран к сложной гуманитарной ситуации в анклаве.

"Запад закрывает глаза на убийство 30 тыс. невинных людей в Газе, а США уже в который раз внаглую накладывают вето на резолюцию о прекращении бомбардировок Газы, что показывает истинное лицо западной культуры и цивилизации, либеральной демократии, политики которой внешне улыбаются, а внутри являются бешеными псами и кровожадными волками", - приводит его слова государственное агентство IRNA.

Духовный лидер исламской республики добавил, что на Западе глубоко укоренилась враждебность к Ирану, которая, по его словам, кроется "в непонимании иранской нации и ислама".