NYT: Украина в 2024 году в лучшем случае сможет обороняться

Как пишет газета, попытка контрнаступления возможна не ранее 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Украина даже при наилучших раскладах будет вынуждена весь 2024 год находиться в обороне, попытка контрнаступления возможна не ранее 2025 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информацию с совещаний, в которых в том числе принимал участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Как пишет издание, представители американских военных в Европе "предупреждают, что самое большее, на что могут надеяться украинцы, - это по большей части замороженный конфликт".

В последнее время, указывает газета, на совещаниях произошло снижение оценки перспектив, одна из которых предполагает, что "украинцы в лучшем случае смогут использовать 2024 год для защиты и [подготовки] попытки контрнаступления в следующем году".

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.