24 февраля, 15:25
Военная операция на Украине

Time: у Украины нет реальных шансов победить Россию даже с военной помощью США

Журнал назвал глупостью утверждения отставного генерала армии США Бена Ходжеса, что РФ можно победить и даже вытеснить из Крыма с помощью ударов ракетами большой дальности

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. У Украины нет никаких реальных шансов одержать полную победу в конфликте с Россией даже при получении масштабной военной помощи США. Об этом пишет журнал Time.

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Издание отмечает, что без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинское сопротивление, вероятно, потерпит в 2024 году крах. При этом журнал призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении оказания помощи у Украины нет никаких реальных шансов на полную победу ни в следующем году, ни в последующие годы. Даже если украинцы смогут нарастить свои силы, Россия сумеет еще больше укрепить свою оборону.

По данным Time, уже в 2023 году многие украинцы в частном порядке заявляли о готовности принять потерю некоторых территорий в качестве цены за установление мира, если альтернативой этому будут годы кровавой войны с небольшими перспективами на успех. Издание уверено, что администрации президента США Джо Байдена необходимо присоединиться к этой позиции.

Кроме того, журнал называет глупостью утверждения отставного генерала армии США Бена Ходжеса, что Россию можно победить и даже вытеснить из Крыма с помощью ударов ракетами большой дальности. Как подчеркивает издание, атаки на российскую инфраструктуру - это булавочные уколы, учитывая размеры и ресурсы России.

Американская администрация направила ранее в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

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