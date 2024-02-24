Правящая в ЮАР партия АНК начала избирательную кампанию на парламентских выборах

Президент и лидер АНК объявил, что партия берет на себя обязательства, в частности, увеличить размеры социальной помощи и ускорить проведение земельной реформы

ПРЕТОРИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса обнародовал манифест правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) и тем самым дал старт ее избирательной кампании на предстоящих 29 мая всеобщих выборах. Прямую трансляцию со стадиона Мозеса Мабиды, где состоялся многотысячный митинг, вела местная медиагруппа SABC.

"Я уверен в решительной победе АНК на выборах, так как она является единственной в стране партией, способной управлять государством, - заявил Рамапоса, который является также лидером АНК. - В ближайшие пять лет мы будем уделять первостепенное внимание решению проблемы безработицы и создадим 2,5 млн новых рабочих мест".

Президент и лидер АНК объявил, что партия берет на себя также обязательства увеличить размеры социальной помощи, ускорить проведение земельной реформы, запустить систему всеобщего медицинского страхования, улучшить систему государственного управления и более строго относиться к отбору кадров на ответственные государственные должности.

Согласно конституции ЮАР, лидер победившей на всеобщих выборах партии становится новым президентом страны. С момента краха в 1994 году системы апартеида АНК неизменно побеждала на всеобщих выборах и получала абсолютное парламентское большинство, а ее лидеры становились главами государства. АНК уже утвердила Рамапосу своим кандидатом на пост президента на предстоящие пять лет.