В Италии проходят манифестации за мир в Палестине и на Украине

В частности, на акцию в Милане вышли 5 тыс. человек, сообщил канал RAI News 24

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Многочисленные манифестации с призывами к миру в Палестине и на Украине проходят в разных городах Италии. Как сообщает новостной канал RAI News 24, на акцию в Милане вышли 5 тыс. человек. Некоторые ее участники несли плакаты с портретами действующего премьер-министра Джорджи Мелони и членов ее правительства, а также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, закапанными красными каплями "крови". На транспарантах были написаны требования немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Во Флоренции вдоль набережной Арно выстроилась живая цепь из людей, призывающих к прекращению огня в Палестине и на Украине. В Асти, на севере Италии, демонстранты также наряду с палестинскими флагами вынесли простыни с красными пятнами как "символ боли". Некоторые участники акций идут с растяжками, обращающими внимание на проблемы климата и безопасности труда. В городе Палермо на Сицилии также планируется проведение манифестации.

Накануне студенческие выступления в поддержку Палестины в Пизе и во Флоренции завершились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция осудила применение дубинок полицейскими против манифестантов, среди которых были в основном студенты, в том числе несовершеннолетние.

Как сообщила пресс-служба президента республики Серджо Маттареллы, он "донес до министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, найдя полное согласие с его стороны, что авторитет правоохранительных органов не может утверждаться дубинками, и их использование в отношении молодых людей - это провал".