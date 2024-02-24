Канада выделит Украине в 2024 году $2,2 млрд финансовой и военной помощи

Как сообщили в пресс-службе канадского премьер-министра Джастина Трюдо, средства предоставят в рамках данных Киеву обязательств по оказанию помощи в сфере безопасности

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Канады выделят дополнительный пакет финансовой и военной помощи Украине в размере 3,02 млрд канадских долларов ($2,2 млрд). Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев.

В документе указано, что средства выделят в рамках данных Киеву обязательств по оказанию помощи в сфере безопасности. Подробностей об этом пакете помощи не приводится. Кроме того, Оттава дополнительно выделит еще 169 млн канадских долларов ($125 млн), но этот пакет не предусматривает поставок вооружений. В него входят мероприятия по поддержке Киева в киберпространстве и проведению разведывательной деятельности, разминированию территорий, а также предоставление медицинской и гуманитарной помощи населению.

Кроме того, как сообщила пресс-служба, по итогам встречи Трюдо и украинского президента Владимира Зеленского стороны подписали "новое историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Канадой и Украиной". В сообщении уточняется, что соглашение стало продолжением ранее подписанной декларации лидеров стран Группы семи, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Киеву, пока "он защищает свой суверенитет и территориальную целостность".