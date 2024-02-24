24 февраля, 15:40,
обновлено 24 февраля, 15:57
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS сняло санкции с Нигера

Решение одобрили на чрезвычайном саммите сообщества в Абудже

ХАРАРЕ, 24 февраля. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приняло решение об отмене всех ранее введенных санкций против Нигера. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Решение одобрено на чрезвычайном саммите ECOWAS в Абудже (Нигерия). Политические, экономические и торговые санкции были введены в 2023 году ECOWAS в связи с приходом к власти в Нигере в конце июля 2023 года группы военных из президентской гвардии. Они отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

ECOWAS добивалось восстановления Базума на посту президента. Санкции предусматривали закрытие границ с Нигером и запрет на авиационное сообщение. Также прекратились все финансовые операции с республикой, были заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS. 

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