ЕС откроет офис "обороны и инноваций" в Киеве

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности"

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС открыть "офис обороны и инноваций" в Киеве.

"Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности, например, будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады Александером Де Кроо, Джорджей Мелони и Джастином Трюдо, которые находятся в украинской столице. "Мы откроем офис обороны и инноваций", - отметила она.