AP: Трамп рассчитывает выиграть праймериз в Южной Каролине

По сведениям агентства, экс-президент США подошел к первичным выборам в этом штате с огромным отрывом по результатам опросов

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает выиграть четвертые подряд праймериз республиканцев, которые на этот раз проходят в штате Южная Каролина. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, Трамп подошел к первичным выборам в этом штате с огромным отрывом по результатам опросов и при поддержке ведущих республиканцев штата. Его соперница, бывший постпред США при ООН Ники Хейли, для которой Южная Каролина является родным штатом, проводила в течение последних нескольких недель встречи с избирателями, где предупреждала их, что 77-летний Трамп "слишком стар и рассеян", чтобы вновь стать президентом.

Голосование на праймериз стартовало 24 февраля в 07:00 по местному времени (15:00 мск), результаты будут известны к 19:00 (03:00 мск). Агентство отмечает, что во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.