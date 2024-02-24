ЕК представит план переговоров между Киевом и ЕС в марте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Евросоюз завершит подготовку программы переговоров с Украиной о вступлении в объединение только в начале лета

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы, насыщенный график, я рада, что вы стараетесь выполнить рекомендации комиссии. С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии, Италии и Канады.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз завершит подготовку программы переговоров с Украиной о вступлении в объединение только в начале лета. 17 января председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Днем ранее в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС в качестве одного из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в союз.

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут начаться в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.