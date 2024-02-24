Байден принимает участие в видеосаммите G7

Как сообщили в Белом доме, целью является обсуждение введения санкций против России, а также оказания поддержки Украине

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принимает участие в видеоконференции с другими главами государств Группы семи (G7), а также украинским лидером Владимиром Зеленским с целью обсудить введение санкций против России, а также оказание поддержки Украине. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Президент [Байден] участвует в видеоконференции с другими лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью обсудить нашу постоянную поддержку Украины и шаги, которые мы можем предпринять вместе, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности", - отметили в Белом доме.

В субботу в онлайн-формате проходит совещание лидеров стран G7 под председательством Италии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе итальянского премьера, видеоконференция будет организована из Киева, в ней принимают участие прибывшие в украинскую столицу премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.