В СНБО Украины заявили, что гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что после распада Советского Союза Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Гарантии США, данные Украине в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, как оказалось, ничего не стоят. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете The Times.

В ходе беседы с изданием Данилов напомнил, что после распада Советского Союза Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом, который насчитывал 1,9 тыс. боеголовок для стратегических ракет, однако согласилась отдать все свое ядерное вооружение в обмен на гарантии безопасности от Великобритании, России и Соединенных Штатов. "Но оказалось, что подпись президента Соединенных Штатов ничего не стоит", - сказал он.

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.