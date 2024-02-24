Явка в ходе досрочного голосования на выборах депутатов в Белоруссии составила 41,71%

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко ранее оценил явку как достаточно высокую

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей в ходе продолжавшегося пять дней досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 41,71%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

"Досрочно на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.

Ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко оценивал явку избирателей в ходе досрочного голосования как достаточно высокую. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовали 35,77% избирателей, в 2016 году - 31,29%.

Самой высокой в ходе досрочного голосования, которое проходило с 20 по 24 февраля включительно, была явка в Гомельской (49,93%) и Могилевской (49,43%) областях. Наименее активно голосовали в Минске (30,07%) и Гродненской области (39,98%). В Минской области проголосовать досрочно пришли 40,47% избирателей, в Витебской - 41,71 %, в Брестской - 44,72%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека.