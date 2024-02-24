Глава МИД Израиля обвинил ООН в сотрудничестве с ХАМАС после заявления по поставкам оружия

Исраэль Кац добавил, что "игнорирование военных преступлений, совершенных ХАМАС", является "несмываемым пятном на ООН"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил ООН в сотрудничестве с правящим в секторе Газа радикальным движением ХАМАС после того, как более 30 экспертов всемирной организации в области прав и свобод высказались за прекращение поставок оружия Израилю.

"Эксперты", назначенные Советом ООН по правам человека, рекомендуют ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. После резни 7 октября ООН сотрудничает с террористами ХАМАС и пытается ущемить право Государства Израиль защищать себя и своих граждан", - заявил Кац, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского МИД. Министр добавил, что "игнорирование военных преступлений, совершенных ХАМАС", является "несмываемым пятном на ООН и лично на генсеке организации Антониу Гутеррише".

23 февраля более 30 экспертов ООН в области прав и свобод высказались за прекращение поставок оружия Израилю и ХАМАС. В своем заявлении они предупредили, что государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество военным преступлениям. Подписи под заявлением поставили спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе и 30 ее коллег, занимающихся различными аспектами правозащитной деятельности. Еще восемь экспертов ООН высказались в поддержку их позиции.