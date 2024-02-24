Кулеба заявил, что Украина не сможет обойтись без военных поставок из США

По словам главы украинского МИД, у Киева нет плана Б

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Только США могут поставить оружие и боеприпасы в нужном для Киева количестве, государства ЕС и третьи страны не способны этого сделать, поэтому у Киева нет плана Б на случай, если Конгресс США не проголосует за пакет помощи украинским властям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в эфире национального телемарафона.

По словам Кулебы, украинские военные испытывают дефицит боеприпасов и вооружения, киевские власти сейчас заключают контракты с государствами Европы и третьими странами, чтобы восполнить этот дефицит. Он сказал, что "выедает мозг" европейским коллегами, чтобы получить снаряды, но мощности военной промышленности в Европе недостаточны и не позволяют обойтись без поставок из США.

"У нас не та ситуация, что мы можем пойти на какие-то компромиссы в вопросах военных поставок", - сказал Кулеба. По его словам, у Киева сейчас "нет пространства для классической дипломатии", которая предполагает необходимость идти на уступки. "Удар, иногда в лоб, штурм, наступление и бой <...>, потому что нет плана Б", - пояснил он действия Киева в нынешней ситуации.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.