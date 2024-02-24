Лидеры G7 обещали принять меры против тех, кто поддерживает РФ в конфликте на Украине

Они также призвали "финансовые институты воздерживаться от поддержки" российского ВПК

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) обещали принять меры против стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку России в украинском конфликте. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Мы продолжим принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих войну, которую ведет Россия, и вводить дополнительные меры против юридических лиц в третьих странах в случае необходимости", - говорится в документе. Лидеры G7 также призвали "финансовые институты воздерживаться от поддержки" российского ВПК "и сделать согласующиеся" со своими "правовыми системами шаги, чтобы пресечь подобные действия".

Лидеры G7 также осудили действия КНДР и Ирана, которые, как они считают, поставляют России вооружения, и выразили обеспокоенность по поводу поставок в РФ товаров двойного назначения из КНР.