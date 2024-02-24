Лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева

Они утверждают, что украинский народ может "рассчитывать на поддержку Группы семи столько, сколько потребуется"

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом говорится в их совместном заявлении по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

"Мы продолжим оказывать поддержку Украине в дальнейшем продвижении формулы мира президента [Владимира] Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН", - сказано в документе. Кроме того, лидеры "семерки" утверждают, что украинский народ может "рассчитывать на поддержку Группы семи столько, сколько потребуется".