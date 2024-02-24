G7 намерена принудить Россию компенсировать убытки Украине

Страны Группы семи поручили правительствам выработать меры по реализации такой меры

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа семи намерена принудить РФ компенсировать убытки Украине из замороженных активов и поручает правительствам выработать меры по реализации такой меры. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

"Мы полны решимости обеспечить полную подотчетность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате агрессии России. Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - говорится в заявлении.

"Мы просим наших министров продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", - говорится в тексте.