Лидеры G7 заявили, что никогда не признают выборы в Донбассе и Новороссии

По их словам, намерение России провести голосование на президентских выборах в этих регионах "является вопиющим нарушением суверенитета Украины"

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) никогда не признают ни прошедшие, ни будущие выборы в Донбассе и Новороссии, как и их результаты. Об этом говорится в совместном заявлении G7 по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая находится в Киеве.

"Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые выборы, проведенные Россией на территории Украины, как и их результаты", - сказано в документе.

Лидеры "семерки" также заявили, что намерение России провести голосование на президентских выборах в этих регионах "является вопиющим нарушением суверенитета Украины".