G7 пообещала России новые санкции в ответ на смерть Навального

Страны Группы семи призвали власти РФ освободить политических заключенных

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) пообещали продолжать вводить санкции против России за смерть Алексея Навального, призвав российские власти освободить политических заключенных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

"Мы возложим ответственность на тех, кто виновен в смерти Навального, в том числе вводя ограничительные меры в ответ на нарушения прав человека и нарушения в России, и принимая иные действия", - говорится в документе.

Лидеры стран G7 также вновь повторили звучавшие неоднократно на Западе призывы "освободить всех несправедливо задержанных заключенных и прекратить преследование политической оппозиции и систематическое подавление прав и свобод россиян".