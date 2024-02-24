Лидеры G7 выступили с утверждением о безответственности ядерной риторики России

Они добавили, что "ее стратегия запугивания и подрыв режимов контроля над вооружениями недопустимы"

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) выступили с очередным утверждением о безответственности российской ядерной риторики.

"Безответственная ядерная риторика России, ее стратегия запугивания и подрыв режимов контроля над вооружениями недопустимы. Непозволительны угрозы применения ядерного оружия со стороны России, не говоря уже о любом его применении Россией в контексте ее агрессии против Украины", - говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Эти формулировки уже не впервые используются в заявлениях лидеров G7.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в том, что Москва якобы готова развязать ядерную войну, абсолютно безумны, Россия очень аккуратно относится к своему стратегическому потенциалу.