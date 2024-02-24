В Тель-Авиве полиция арестовала пятерых участников антиправительственной акции

Сотрудник полиции заявил, что демонстрация является незаконной

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Израильская полиция сообщила об аресте за нарушение общественного порядка пяти участников незаконной антиправительственной демонстрации в центре Тель-Авива.

"Пять участников беспорядков были арестованы возле комплекса Минобороны в Тель-Авиве", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. "После беспорядков, начавшихся на улице Каплан, несколько протестующих перекрыли движение и сели на проезжей части, отказываясь подчиняться указаниям полиции.

Сотрудник полиции заявил, что демонстрация является незаконной, и приказал ее разогнать, предоставив нарушителям разумное время для эвакуации", - продолжили в ведомстве. "Ввиду продолжающихся нарушений порядка полиции пришлось принять меры по эвакуации демонстрантов с дороги", - добавили в пресс-службе.

Газета The Times of Israel сообщает, что полиция применила водометы для разгона протестующих на улице Каплан. Участники акции призывали правительство уйти в отставку, обвиняя премьер-министра Биньямина Нетаньяху в кризисе в области безопасности, указывает издание, отмечая, что в демонстрации приняли участие сотни человек.