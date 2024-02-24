На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

В Киеве надеются перекрыть бюджет за счет ожидаемых в ближайшее время траншей от Евросоюза и Всемирного банка, сообщил глава Минфина Сергей Марченко

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Украина уже столкнулась с нехваткой средств бюджета из-за задержки западной помощи, однако надеется перекрыть его за счет ожидаемых в ближайшее время траншей от Евросоюза и Всемирного банка. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Рада".

"Мы уже ощущаем определенную нехватку средств, но этого пока не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности", - сказал он.

Выходом из сложившейся трудной ситуации Марченко назвал западную помощь, которую Киев, хоть с задержкой, но рассчитывает получить. "Первые €4,5 млрд будут получены в марте, также мы сделали все необходимое, чтобы получить помощь от Всемирного банка - $1,5 млрд. Эти средства позволят нам перекрыть потребности", - отметил он.

По оценкам главы Минфина Украины, поступление указанных средств позволит закрыть дефицит бюджета на первые шесть месяцев 2024 года.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.