В G7 приветствовали работу по обмену военнопленными

Группа семи также потребовала возвращения из России перемещенных лиц

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа семи приветствует работу по обмену военнопленными и требует возвращения из РФ перемещенных лиц, в первую очередь детей.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно удерживаемых лиц, вернуть всех гражданских лиц, которые были незаконно переселены или депортированы, начиная с тысяч детей. Мы также подчеркиваем важность работы по обмену всеми военнопленных и приветствуем усилия в этом отношении других стран-партнеров", - говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

В нем утверждается, что действия властей РФ якобы направлены против россиян, и выражается поддержка всем следственным действиям в отношении российского руководства со стороны МУС, генеральной прокуроры Украины и других национальных компетентных органов. "Семерка" верит, что может помочь Украине победить в конфликте.

Нынешний саммит был посвящен Украине во вторую годовщину начала СВО. Перед лидерами, среди которых отсутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, которого представлял глава МИД Стефан Сежурне, выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать страну.

Основной очный саммит "семерки" пройдет в июне в области Апулия.