Трамп: победа Байдена на выборах приведет к поражению США в третьей мировой войне

По мнению экс-президента США, ситуация вокруг высокой инфляции и притока нелегальных мигрантов только усугубится в случае переизбрания нынешнего американского лидера

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Победа нынешнего американского лидера Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах в США приведет к тому, что страна потерпит поражение в гипотетической третьей мировой войне. Такое мнение высказал бывший глава государства Дональд Трамп, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Вашингтоне.

"Только представьте себе, еще четыре года Байдена. Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в третьей мировой войне", - считает экс-президент страны. "Я здесь, чтобы освободить эту захваченную в плен страну от Джо Байдена и его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу", - отметил он.

"В первый день работы администрации Трампа во все структуры нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе", - добавил Трамп. "Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с еще одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники победят в 2024 году, худшее будет еще впереди", - подчеркнул он.

По мнению республиканца, ситуация вокруг высокой инфляции и притока нелегальных мигрантов только усугубится в случае переизбрания Байдена. "Такова ставка на этих выборах. Наша страна подвергается разрушению, и единственный, кто стоит между вами и ее уничтожением, - это я", - отметил экс-президент. Он добавил, что "беспрецедентный успех США станет [его] окончательной и абсолютной местью". Республиканец напомнил, что в случае победы на выборах он ужесточит контроль над американо-мексиканской границей. "Первым и самым неотложным шагом после нашей победы будет закрытие границы, прекращение нашествия [нелегальных мигрантов] и отправка нелегалов Джо Байдена обратно домой", - сказал Трамп.

"Но, чтобы достичь этого будущего, мы должны сначала сбросить с себя ярмо нашего вышедшего из-под контроля политического класса, и это начнется с того, что мы скажем криводушному Джо Байдену: "Ты уволен!" - заявил республиканец под аплодисменты присутствующих в зале.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.