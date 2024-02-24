В Будапеште прошла антироссийская демонстрация в связи со второй годовщиной СВО

В ней в основном приняли участие украинские беженцы и граждане этой страны, постоянно проживающие в Венгрии

БУДАПЕШТ, 24 февраля. /ТАСС/. Крупная антироссийская демонстрация в связи со второй годовщиной начала СВО на Украине состоялась в Будапеште. В основном в ней приняли участие украинские беженцы и граждане этой страны, постоянно проживающие в Венгрии.

Несколько тысяч человек собрались на одной из городских площадей, а затем прошли маршем по центральной улице - проспекту Андраши - в сторону российского посольства и провели напротив него митинг. Демонстранты несли флаги Украины, Венгрии и Евросоюза и растянули в толпе украинский флаг длиною в несколько десятков метров.

Лозунги антироссийского содержания были написаны в основном на английском языке. Некоторые несли транспаранты с призывами дать Украине еще больше западных вооружений. На митинге была также критика в адрес правительства Венгрии из-за его отказа снабжать оружием украинскую армию.

Перед началом шествия на площади, где собирались демонстранты, появился посол США в Венгрии Дэвид Прессман. В акции приняли участие представители оппозиционных партий, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Акция была разрешена городскими властями, полиция поддерживала порядок во время шествия и митинга. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства РФ, никаких инцидентов вокруг российского диппредставительства отмечено не было.